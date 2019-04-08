İngiltere’de bulamadığı şifayı Adıyaman’da buldu

1980’de İngiltere’nin Manchester United FC takımında futbol oynayan Clive Rogers, İngiltere’de kavuşamadığı sağlığına Adıyaman’da kavuştu.

Clive Rogers’in sırtındaki beni eşi fark etti. İngiltere Birleşik Krallığı Galler bölgesinde yaşayan Clive Rogers, doktora gitti ancak benin önemli bir şey olmadığı ve sağlığını olumsuz etkilemeyeceği söylendi. Adıyaman’daki damadı Ahmet Özer’in yanına bir yıl önce gelen Clive Rogers’ı damadı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan’ın yakından ilgilendiği hastanın sırtındaki benin kötü huylu tümör olduğu ve hastanın cilt kanseri olduğu teşhisi konuldu.

Hastanede ameliyata alınan ve sırtındaki kötü huylu tümörü alınan Clive Rogers’a kemoterapi uygulandı. Kemoterapiye olumlu cevap veren Clive Rogers sağlığına kavuştu. İngiltere’de yaşamayan ve aralıklarla Adıyaman’a gelen Clive Rogers kemoterapi uygulamasına burada devam etti. Rogers kemoterapi tedavisinin dışında göz ve diğer rahatsızlıkları için de Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam ediyor.

1980 yılında Manchester United FC takımında futbol oynayan Clive Rogers’un daha sonra futbolu bırakarak, infaz koruma memurluğu görevi yaptığı öğrenildi.

Clive Rogers hastalığıyla ilgili yaşadığını anlatarak, “Eşim sırtımdaki beni gördü ve doktora gittim. Doktorlar bana hiçbir şeyim olmadığını söyleyerek geri gönderdi. Bu olay olalı tam bir yıl oldu. Daha sonra Türkiye’ye geldim. Damadım ile birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldim vemuayene oldum. Başhekim Fatih Doğan benimle yakından ilgilendi. Ameliyatına da kendisi girdi. Sırtımdaki kanser hücresi ameliyatla alındı. Hastalığımın tedavisi ile her türlü takibi kendisi bizzat yaptı. Doktorlarımızın beni Türk vatandaşı gibi karşılayarak yardımcı oldu. Ben çok memnun oldum.Buradaki sağlık sektörü İngiltere’deki sağlık sektöründen yüzde 100 daha iyi. İngiltere’de bir MR filmi için 6 ay sıra bekliyorsun. Eğer burada ameliyat olmasaydım hayatta olmayabilirdim” dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ise açıklamasında, “Hastamız yaklaşık 1 yıl önce İngiltere’den geldi. Burada tarafımızdan değerlendirildi. Sırtında kötü huylu bir tümör vardı. Ameliyatını ben yaptım. Hastanemizde aralıklarla kemoterapi tedavisini alıyor. Hastamızın genel durumu iyi, verilen kemoterapiye de tam yanıt verdi. Hastamız daha öncesinde İngiltere’de bir çok hekime gitmiş. Burada biz değerlendirdikten sonra tanısını koyduktan sonra İngiltere’de yaşamasına rağmen aralıklı olarak Adıyaman’a gelip burada tedavisini sürdürdü. Kendisi hem Türkiye’yi hem hastanemizi çok seviyor. Bu nedenle bizde tedavisine özen gösteriyoruz. Genel durumu iyi daha da iyi olacak inşallah” ifadelerini kullandı.