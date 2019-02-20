İngiltere'de Brexit istifaları!
İngiltere Başbakanı Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti’den Avrupa Birliği yanlısı 3 milletvekili istifa etti.20 Şubat 2019 Çarşamba 15:19
İngiltere’yi yöneten Muhafazakar Parti’den AB yanlısı 3 milletvekili, Başbakan Theresa May’ın partisini Brexit planları etrafında birleştirme girişimleri devam ederken mecliste bağımsız bir gruba katılmak üzere istifa etti.
Brexit istifaları
Sabah saatlerinde istifa dilekçelerini sunan milletvekilleri Anna Soubry, Sarah Wollaston ve Heidi Allen yaptıkları açıklamada, hükümetin Brexit’i ele alış şekli yüzünden istifa ettiklerini söyledi.
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