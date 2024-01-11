İngiltere'de bir skandal: çok sayıda kişiyi mağdur edenler yakalandı ama aklanmaları, tazminat almaları için yasa çıkacak!

İngiltere'de yüzlerce postane çalışanının hatalı bir yazılım nedeniyle haksız yere hüküm giydiği ve "adaletin yanlış tecelli ettiği en büyük olaylardan biri" olarak nitelenen bir olay, televizyonda yayımlanan bir diziyle yeniden gündeme geldi.

ITV kanalında gösterime giren 'Bates, Post Office'e Karşı' adlı dizide, 20 yılı aşkın süredir devam eden olaydan etkilenen çok sayıda kişinin haklarını arama mücadelesi anlatılıyor.

Hatalı bir bilgisayar yazılımı nedeniyle postane şubelerinde para kaybolmuş gibi gözükmesi nedeniyle İngiltere'nin en büyük postacılık şirketlerinden biri olan Post Office, 1999-2015 yılları arasında 900'den fazla kişiyi işten çıkarmış ve haklarında dava açmıştı.

Bu süreçte yüzlerce kişi hapis cezasına çarptırılmış ve geçim kaynakları ve evlerini kaybetmişti. İngiltere'de Horizon Skandalı olarak da bilinen olayla ilgili bağımsız bir kamu soruşturmasının yanı sıra bir polis soruşturması da yürütülüyor.

Bu soruşturmalar kapsamında şirket yöneticileri ve eski bakanlar mercek altında alınıyor.

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, hükümetin Post Office skandalının "mağdurlarını hızla aklamak ve tazminat ödemek" için yeni bir yasa çıkarılacağını açıkladı.

Ne olmuştu?

1999-2015 yılları arasında Post Office, Horizon adlı bilgisayar sisteminden elde edilen bilgilere dayanarak, haftada ortalama bir dava olmak üzere 700 postane müdürü hakkında dava açmıştı.

Ardından Kraliyet Savcılık Servisi de dahil olmak üzere çeşitli diğer kurumlar 283 kişi hakkında daha soruşturma başlattı.

Birçok kişi masum olduğunu iddia etti ve yazılımla ilgili sorunları defalarca dile getirdiklerini söyledi.

Ancak bazıları sahte muhasebe ve hırsızlık suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılırken birçoğu mahkeme masrafları nedeniyle finansal yıkıma uğradı. Bazı kişiler ise isimleri aklanamadan öldü.

Olayın başlangıcından 20 yıl sonra kampanyacılar davalarının yeniden gözden geçirilmesini talep ettikleri hukuk mücadelesini kazandı.

Ancak bugüne kadar sadece 93 mahkeme kararı bozuldu.

Şubat 2021'de olaya ilişkin bir kamu soruşturması başlatıldı, ancak birçok mağdur hala mahkeme kararlarının iptal edilmesi veya tam tazminat alabilmek için mücadele ediyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü, olası dolandırıcılık suçları nedeniyle Post Office hakkında inceleme başlattı.

Olay, 2009 yılında Computer Weekly adlı bir derginin Horizon hakkında postane çalışanlarının çeşitli şikayetlerini haberleştirmesiyle ortaya çıktı.

O dönemde medyanın ve milletvekillerinin artan baskısı üzerine Post Office konuyu araştırmaya başladı. Ancak 2015 yılında Post Office yöneticisi Paula Vennells bir parlamento komitesine yaptığı açıklamada hukuka aykırı herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.