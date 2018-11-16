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İngiltere'de bir dönem daha kapandı

İngiltere'nin Amerika'yı 3-0 mağlup ettiği hazırlık maçında 33 yaşındaki oyuncu Rooney, 120. kez giydiği milli formaya veda etti.

16 Kasım 2018 Cuma 09:24
İngiltere'de bir dönem daha kapandı

İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'ndaki özel maçta ABD'yi konuk etti. İngiltere, Lingard, Alexander-Arnold ve Wilson'ın golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Kariyerine Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United'da devam eden Wayne Rooney, son olarak 11 Kasım 2016'da formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'ndaki jübilesi için sahaya çıktı.

120.KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Mücadelenin 58. dakikasında oyuna giren 33 yaşındaki Rooney, 120. kez milli formayı giydi. Rooney, 53 golle İngiltere Milli Takımı'nın en skoreri unvanını elinde tutuyor.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen Almanya ise UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan Rusya'yı konuk etti.

Almanya, Sane, Süle ve Gnabry'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 09:24
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