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Aktüel İngiltere'de bir bakan, dış yardımların azaltılması kararı nedeniyle istifa etti
Aktüel

İngiltere'de bir bakan, dış yardımların azaltılması kararı nedeniyle istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:26:26 -
İngiltere'de bir bakan, dış yardımların azaltılması kararı nedeniyle istifa etti

LONDRA (AA) - Ekonomisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen İngiltere'de, bir devlet bakanı dış yardımların azaltılması kararı nedeniyle istifa etti.

Sürdürülebilir Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Elizabeth Grace Sugg, istifa mektubunda İngiltere'nin uluslararası yardımlar için milli gelirden ayırdığı payı 2021'de yüzde 0,7'den yüzde 0,5'e düşürme kararının yanlış olduğuna inandığını vurguladı.

İngiltere'nin verdiği yardım sözünü zor zamanlarda da tutulması gerektiğini kaydeden Sugg, kararın aynı zamanda ülkenin küresel etkisini azaltacağını da savundu.

İktidardaki Muhafazakar Parti'den eski Başbakan David Cameron, "İnsanların masasına yemek koymak, çocukları aşılamak, annelerin doğum sırasında ölmesini engellemek, bunlar yaptığımız harika şeylerdi ve bu ülke hakkında harika bir şeyler söylüyordu. Bundan geri adım atmamız üzücü." dedi.

Eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da karara tepki göstererek, "yardım bütçesini milyonlarca insanın aşırı yoksulluğa düşeceği bir yılda üçte bir oranında kısmanın, bu kişileri daha da fakirleştireceğini" belirtti.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiliz parlamentosunda bütçe düzenlemelerine ilişkin yaptığı açıklamada dış yardımlar için milli gelirden ayrılan payın 2021'de yüzde 0,7'den yüzde 0,5'e düşürüleceğini duyurmuştu.




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