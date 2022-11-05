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Dünya İngiltere'de binlerce kişi sokaklara döküldü: Enerji fiyatlarını düşürün
Dünya

İngiltere'de binlerce kişi sokaklara döküldü: Enerji fiyatlarını düşürün

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce gösterici, enerji fiyatlarının düşürülmesi ve maaşların artırılması çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 20:37:00 -
İngiltere'de binlerce kişi sokaklara döküldü: Enerji fiyatlarını düşürün

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce gösterici, enerji fiyatlarının düşürülmesi ve maaşların artırılması çağrısında bulundu.

Başkentteki Embankment tren istasyonu önünde toplanan çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işçi sendikasına üye göstericiler, iktidardaki Muhafazakar Parti hükümetinin ekonomi ve göçmen politikalarını protesto etti.

Protestocular, hayat pahalılığı ve enflasyonun altında teklif edilen maaş artışları nedeniyle farklı sektörlerin aldığı grev kararlarının desteklenmesi talebinde bulundu.

Ellerinde, "Enerji faturalarını azaltın, maaşları artırın", "Muhafazakar Parti istifa", "Şimdi genel seçim zamanı", "Mülteciler hoş geldiniz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, kemer sıkma politikaları nedeniyle İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a tepki gösterdi ve istifa çağrısında bulundu.

Başkentin ünlü Trafalgar Meydanı'nda toplanmadan önce Başbakanlığın önünden geçen göstericiler, hükümet aleyhinde de sloganlar attı.

İngiliz polisi, Başbakanlığın önünden geçen protestoculara karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.

Gösteriye, ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbny, İşçi Partisi milletvekili John McDonnell ve Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) Genel Sekreteri Mick Lynch da katılarak konuşma yaptı.

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