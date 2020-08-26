  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İngiltere'de bazı spor müsabakalarına sınırlı sayıda seyirci alınacak
Spor

İngiltere'de bazı spor müsabakalarına sınırlı sayıda seyirci alınacak

Yeniakit Publisher
2020-08-26 22:40:44 -
İngiltere'de bazı spor müsabakalarına sınırlı sayıda seyirci alınacak

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekipleri Brighton & Hove Albion ile Chelsea arasında oynanacak hazırlık maçına, deneme amaçlı sınırlı sayıda seyirci alınacak.

İngiltere hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bazı spor müsabakalarına deneme amaçlı sınırlı sayıda seyirci alınmasına yönelik kararının ardından, söz konusu müsabakalar belli oldu.

Futbolda, Brighton & Hove Albion ile Chelsea arasında 29 Ağustos Cumartesi günü oynanacak hazırlık maçına 2 bin 500 taraftar alınacak. West Ham United ile Arsenal arasında 12 Eylül'de oynanacak İngiltere Kadınlar Süper Ligi maçına da az sayıda taraftar alınmasına izin verilecek.

Harlequins ile Bath takımları arasında 5 Eylül'de oynanacak ragbi maçı ile 9 Eylül'deki St. Leger at yarışını da sınırlı sayıda taraftar tribünden takip edebilecek.

Bu organizasyonların ardından salgın sayısında yaşanacak gelişmelere göre taraftarların spor organizasyonlarını tribünden takip edip edemeyeceğine karar verilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan Ali Babacan ile ilgili yeni gelişme
Korona Virüs

Koronavirüse yakalanan Ali Babacan ile ilgili yeni gelişme

Koronavirüse yakalanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'
Gündem

Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'in İyon denizine ilişkin açıklamasının savaş ilanı olduğunu söyledi.
İsrail Lübnan köylerini bombaladı
Dünya

İsrail Lübnan köylerini bombaladı

İsrail askerlerine ait bir kontrol noktasına Lübnan tarafından ateş açıldığı iddia edildi. Katil devlet İsrail de misilleme amaçlı olarak Lü..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı