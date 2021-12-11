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Dünya İngiltere'de bankaya silahla giren bir kişi öldürüldü
Dünya

İngiltere'de bankaya silahla giren bir kişi öldürüldü

İngiltere’de silahla bir bankaya girdiği görülen kişi, olay yerinden ayrıldıktan sonra polisler tarafından vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 21:49:00 -
İngiltere'de bankaya silahla giren bir kişi öldürüldü

İngiltere’nin başkenti Londra’da silahla bir bankaya girdiği görülen kişi, olay yerinden ayrıldıktan sonra polisler tarafından vurularak öldürüldü.

Londra polisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 15.04’te (TSi 18.04) bir erkeğin silahla bankanın bulunduğu bir yere girdiğine dair ihbarda bulunuldu.

Şüphelinin daha sonra bir araca binerek bölgeyi terk ettiği görüldü. Saat 15.19'da (TSi 18.19) silahlı polisler, Kensington Sarayı yakınlarında bir aracı durdurdu.

Polislerin açtığı ateşte, şüpheli yaralandı. Bunun üzerine olay yerine ambulans çağrılsa da söz konusu kişi hayatını kaybetti.

Terörle bağlantısı olmadığı değerlendirilen olay sonrası Sarayın tarafındaki yollar trafiğe kapatıldı.

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