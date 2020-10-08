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Spor İngiltere'de 3 futbolcu koronavirüs protokolüne takıldı
Spor

İngiltere'de 3 futbolcu koronavirüs protokolüne takıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:51:20 -
İngiltere'de 3 futbolcu koronavirüs protokolüne takıldı

İSTANBUL (AA) - Koronavirüs protokollerini ihlal eden Tammy Abraham, Ben Chilwell ve Jadon Sancho, İngiltere'nin bugün Galler ile oynayacağı özel maçta forma giyemeyecek.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 23 yaşına giren Chelseali Abraham'ın doğum günü partisine katılan takım arkadaşı Chilwell ile Borussia Dortmundlu Sancho'yu Galler maçının kadrosundan çıkardı.

Üç futbolcu protokolleri ihlal ettikleri için özür dilerken, İngiliz basını bu oyuncuların İngiltere'nin pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile yapacağı maçta da forma giymeme ihtimallerinin bulunduğunu yazdı.

Southgate, daha önce de Manchester Cityli Phil Foden ve Manchester Unitedlı Mason Greenwood'u koronavirüs protokollerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kadrodan çıkarmıştı.

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