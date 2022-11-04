İngiltere uzun soluklu bir resesyona sürükleniyor! Kraliyet tehlikede mi?

İngiltere Merkez Bankası yüksek enflasyonla mücadele edebilmek için faiz artışına gitti ve ülkenin çok uzun bir ekonomik durgunluk dönemiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Banka, yüzde 2,25 seviyesindeki faiz oranını 0,75 puan arttırarak yüzde 3'e yükseltti. Bu artış 1989'dan bu yana en yüksek faiz artışı anlamına geliyor. Banka yılın dördüncü çeyreğindeki enflasyon tahmini de yüzde 11 olarak açıkladı.

Kayıtların tutulmaya başladığı 1920'lerden bu yana ülkenin ekonomik açıdan en derin olmasa da, en uzun durgunluk dönemine girdiğini belirten banka, önümüzdeki iki yıl daha büyüme görülemeyeceğini uyarısı yaptı. Bankanın tahminlerine göre içine girilen ekonominin durgunluğun 2023 ve 2024 boyunca da sürmesi ve toplamda yüzde 2,9'luk bir daralma görmesi bekleniyor.

Ülkede işsizlik düzeyinin de 2025 yılı sonlarında yüzde 6,4'e ulaşacağı tahmin ediliyor. İşsizlik oranı halen yüzde 3,5 ile 1970'lerin ortalarından bu yana en düşük seviyesinde.

Siyasi ve ekonomik kaosun ardından

Covid-19 pandemisi sonrası arz zincirinde oluşan daralma, yerel işgücündeki eksiklik ve özellikle Avrupa için Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji fiyatlarını yükseltmesi dolayısıyla artan enflasyona karşı Batı ülkelerinin merkez bankaları İngiltere ile benzer mücadele içinde.

Ancak İngiltere Merkez Bankası'nın son faiz artırımı yaptığı 22 eylülden sonraki birkaç hafta boyunca ülke siyaseti ve finans piyasaları kaosa sürüklendi. Liz Truss'ın yalnızca 44 gün koltuğunda oturduğu başbakanlık makamını Rishi Sunak'ın devralmasından bu yana hükümetin borçlanma maliyeti geriledi ve piyasalar biraz daha istikrara kavuştu.

Yüksek faiz ev kredilerine yansıyacak

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin bir numaralı önceliğinin enflasyon olduğunu ve merkez bankasının müdahalesinin bu hedefle aynı çizgide olduğunu belirtti. Bu açıklama, daha önce gelecek hükümetin politikaları konusunda açıklığın bulunmaması nedeniyle politika oluşturmakta zorlanan bankayı rahatlattı.

Ancak ana muhalefetteki İşçi Partisi Gölge Maliye Bakanı Rachel Reeves, gıda ve enerji fiyatlarının yüksek olduğu ülkede faiz artışının ev kredilerini yükselteceğine dikkat çekerek ailelerin bu kadar yüksek faiz oranlarını kaldıramayacağını belirtti.

Öte yandan Sunak hükümetinin 17 Kasım'da açıklayacağı mali planda eski başbakan Truss'ın getirdiği vergi indirimlerinin kaldırılması, yerine daha yüksek vergiler getirilmesi ve ayrıca kamu harcamalarında kesintiye gidilmesi bekleniyor.

Kaynak: Euronews