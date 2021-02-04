İngiltere, Türkiye'nin uçak gemisi talebini reddetti! Yerli ve millisini yapma kararı

Middle East Eye'dan (MEE) Ragıp Soylu'nun haberine göre Türkiye; İngiltere'ye HMS Queen Elizabeth sınıfı yeni bir uçak gemisi veya ikinci el bir uçak gemisi almak için talepte bulundu.

Ankara'nın uçak gemisi teklifini reddetiler

MEE'ye konuşan iki Türk kaynak, bu görüşmelerin sonuçsuz kaldığını, ancak İngilizlerin bunun yerine, TCG Anadolu'da İspanyolların yaptığı gibi Türkiye'de üretilecek bir uçak gemisinin dizaynına ve yapım aşamasına destekte bulunmayı teklif etti: "Uçak gemisini satmayı reddettiler ancak uçak gemisinin tasarımını satmayı teklif ettiler. Türkiye'de gerçekleşecek inşaat sırasında teknik destek sağlayacaklarına dair bir teklifte bulundular."

Türkiye yerli ve milli bir uçak gemisi yapmaya karar verdi

Türk yetkili, teklifin reddedilmesinin ardından Ankara'nın kendi uçak gemisini yapmaya karar verdiğini söyleyerek, "İngiliz hükümetiyle gerçekleşen görüşmelerin ardından Türkiye, başka bir ülkeden satın almak yerine kendi gemisini inşa etme kararı aldı" ifadelerini kullandı.

İngiliz sözcü görüşmeleri teyit etti

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı ise, görüşmeleri yalanlamadı, fakat görüşmelerin içeriği hakkında bilgi vermedi. Bakanlık Sözcüsü, "Yakın NATO müttefikleri olarak İngiltere ve Türkiye, uzun süredir devam eden işbirliği ve işbirliğine dayalı güçlü bir ikili savunma ilişkisine sahip. İngiltere ve Türkiye, çeşitli savunma ve güvenlik konularında düzenli olarak görüşmeler yapıyor. Ancak bu tartışmaların detayları hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

İngiltere'nin elinde hizmet dışı bir uçak gemisi bulunmuyor

Öte yandan, İngilizlerin hizmet dışına çıkardıkları sağlam bir uçak gemileri bulunmuyor. HMS Invincible 2011'de, HMS Ark Royal 2013'de, HMS Illustrious 2016'da İzmir Aliağa'daki Leyal Gemi Söküm şirketi tarafından alınarak sökümleri yapıldı. Geriye kalan HMS Ocean ise, 4 sene önce Brezilya tarafından satın almıştı.

"Uçak gemisi bizi başka bir lige taşıyacak"

Türkiye, çok amaçlı amfibi hücum gemisine dayanan hafif uçak gemisi TCG Anadolu'yu yerli ve milli imkanlarla inşa ediyor. TCG Anadolu'nun bu yıl F-35 gibi kısa iniş-kalkış ve dikey iniş-kalkış yapabilen uçakları kullanma kabiliyetine kavuşması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde TCG İstanbul (F-515) fırkateyninin suya indiriliş töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçak gemisi yapma kararlılığını bir kez daha ortaya koyarak, "Bu bizi başka bir lige taşıyacak" demişti.