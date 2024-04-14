  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor

Ünlü banka altın tahminini bir anda değiştirdi! Yeni rakamı duyan ne yapacağını şaşıracak

Almanya'dan gerilimi tırmandıracak adım! Patriot gönderecekler

İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?

Türkiye'nin tarihi kararı İsrailli ismi kudurttu!

Siber güvenlik kalkanı için bakanlık resmen harekete geçti: Güçleniyor! Saldırıları bitirecek kritik hamle geldi

YSK 22 başvuruyu ele aldı! Kütahya kararı

Uğur Dündar'ın o yamağı kim? Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ifşası

Hamas - İsrail savaşında son durum! Gazze'de ateşkes yapılmasını Netanyahu engelliyor! Kirli oyun açığa çıktı

İttifaka destek veren İYİ Partililer kına yaksın! Diyarbakır'da Kürtçe tabela asana bakın ne verecekler
Dünya İngiltere tarafını seçti! Savaş açıklaması
Dünya

İngiltere tarafını seçti! Savaş açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-04-14 00:52:00 -
İngiltere tarafını seçti! Savaş açıklaması

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadıklarını duyurdu.

Sunak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin, İsrail'in yanı sıra Ürdün ve Irak dahil tüm bölgesel ortakların güvenliğini savunmaya devam edeceğini vurgulayan Sunak, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz. Kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, dün akşam İran'ın, İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıklamıştı.

İran da İsrail'e İHA'larla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas - İsrail savaşında son durum! Gazze'de ateşkes yapılmasını Netanyahu engelliyor! Kirli oyun açığa çıktı
Hamas - İsrail savaşında son durum! Gazze'de ateşkes yapılmasını Netanyahu engelliyor! Kirli oyun açığa çıktı

Dünya

Hamas - İsrail savaşında son durum! Gazze'de ateşkes yapılmasını Netanyahu engelliyor! Kirli oyun açığa çıktı

Türkiye'nin tarihi kararı İsrailli ismi kudurttu!
Türkiye'nin tarihi kararı İsrailli ismi kudurttu!

Gündem

Türkiye'nin tarihi kararı İsrailli ismi kudurttu!

İslami Cihad'dan İsrail uyarısı! Sokak savaşına çekmeye çalışıyor
İslami Cihad'dan İsrail uyarısı! Sokak savaşına çekmeye çalışıyor

Dünya

İslami Cihad'dan İsrail uyarısı! Sokak savaşına çekmeye çalışıyor

İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı
İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

Dünya

İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

İran'ın İsrail'e ateşlediği İHA'lar ile ilgili beklenmedik detay! Şu an nerede oldukları ortaya çıktı
İran'ın İsrail'e ateşlediği İHA'lar ile ilgili beklenmedik detay! Şu an nerede oldukları ortaya çıktı

Gündem

İran'ın İsrail'e ateşlediği İHA'lar ile ilgili beklenmedik detay! Şu an nerede oldukları ortaya çıktı

Ali Hamaney'in askeri danışmanından İsrail yorumu: Savaşın kendisinden daha etkili
Ali Hamaney'in askeri danışmanından İsrail yorumu: Savaşın kendisinden daha etkili

Dünya

Ali Hamaney'in askeri danışmanından İsrail yorumu: Savaşın kendisinden daha etkili

ABD'den İsrail açıklaması: Desteğimiz sarsılmaz
ABD'den İsrail açıklaması: Desteğimiz sarsılmaz

Dünya

ABD'den İsrail açıklaması: Desteğimiz sarsılmaz

Cihat Yaycı'dan son dakika İran-İsrail savaşı uyarısı: Oradan Türkiye'ye gelebilirler, herkes uyanık olsun herkes
Cihat Yaycı'dan son dakika İran-İsrail savaşı uyarısı: Oradan Türkiye'ye gelebilirler, herkes uyanık olsun herkes

Gündem

Cihat Yaycı'dan son dakika İran-İsrail savaşı uyarısı: Oradan Türkiye'ye gelebilirler, herkes uyanık olsun herkes

İsrail basınından flaş açıklama: Yetkililer karşılık vermeye hazırlanıyor
İsrail basınından flaş açıklama: Yetkililer karşılık vermeye hazırlanıyor

Dünya

İsrail basınından flaş açıklama: Yetkililer karşılık vermeye hazırlanıyor

Sinan Oğan'dan İran-İsrail savaşı için korkutan uyarı: Hükümetimiz hemen orada OHAL ilan etmeli
Sinan Oğan'dan İran-İsrail savaşı için korkutan uyarı: Hükümetimiz hemen orada OHAL ilan etmeli

Gündem

Sinan Oğan'dan İran-İsrail savaşı için korkutan uyarı: Hükümetimiz hemen orada OHAL ilan etmeli

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23