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Gündem İngiltere son 10 yılın en büyük grevi ile karşı karşıya
Gündem

İngiltere son 10 yılın en büyük grevi ile karşı karşıya

İngiltere'de son 10 yılın en büyük işçi grevi yaşanıyor. Demiryolu işçileri ücretler nedeniyle greve gitti.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 13:14:00 - 2023-02-01 13:16:48
İngiltere son 10 yılın en büyük grevi ile karşı karşıya

İngiltere'de, demiryolu çalışanlarının ücret, iş güvenliği ve çalışma koşulları sebebiyle katıldığı grev, ülke genelinde büyük ulaşım sıkıntılarına neden olmaya devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da grev sonucunda raylı sistem ulaşım servislerinin bir kısmı askıya alınırken bir kısmı aralıklı olarak hizmet veriyor.

Greve katılan sendikalardan biri olan, Lokomotif Mühendisleri ve İtfaiyeciler (ASLEF) Genel Sekreteri Mick Whelan Euston Tren İstasyonu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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İngiltere son 10 yılın en büyük grevi ile karşı karşıya
İngiltere son 10 yılın en büyük grevi ile karşı karşıya

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İngiltere son 10 yılın en büyük grevi ile karşı karşıya

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