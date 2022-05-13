İngiltere şok eden Putin hamlesi! Karar verdiler

Londra yönetimi, Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'yı yaptırımlarla hedef almaya devam ediyor.

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine yeni yaptırım kararları alındı.

Putin'in aile üyeleri hedefte

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaptırım kararının, Putin'in finansal ağını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "(Putin'in) Aile üyeleri, yakın çevresinin çekirdek birliğini oluşturuyor ve rejime bağlı olmaları nedeniyle iktidarda pozisyonlara sahipler." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yaptırım listesindeki isimler

Açıklamada, yaptırım uygulananlar arasında Putin'in eski eşi Lyudmila Ocheretnaya, kuzenleri İgor Putin ve Mihail Shelomov, Rusya Devlet Başkanı'na yakın olduğu öne sürülen dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva ve arkadaşı Alexander Plekhov ile akrabası Rus iş adamı Mihail Putin yer alıyor.

"Putin üzerindeki baskıyı artıracak"

Söz konusu yaptırımların, Ukrayna'ya yönelik anlamsız işgal sürerken Putin üzerindeki baskıyı artıracağı kaydedildi.

İngiltere, şu ana kadar oligarklar dahil 1000'den fazla kişi ve 100 kuruluşa 117 milyar sterlin değerinde yaptırım uyguladı.

"Ukrayna kazanana kadar Rusya'ya yaptırımlara devam edeceğiz"

AA'nın haberine göre, açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Putin'in lüks yaşam tarzını destekleyen ve yakın çevresindeki mengeneyi sıkılaştıran gölgeli ağı ifşa ediyor ve hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Truss, Ukrayna galip gelene kadar Putin'in saldırganlığına yardım ve yataklık eden herkese yaptırım uygulamaya devam edeceklerinin altını çizdi.