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İngiltere Savunma Bakanlığı duyurdu: İsrail gemisine saldırı
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Dünya İngiltere Savunma Bakanlığı duyurdu: İsrail gemisine saldırı
Dünya

İngiltere Savunma Bakanlığı duyurdu: İsrail gemisine saldırı

İngiliz ordusu yaptığı açıklamada, İsrail'e ait bir ticaret gemisinin Umman kıyılarında saldırıya uğradığını duyurdu. İsrail gemisinin kıyıdan 185 mil açıkta olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 11:11:00 -
İngiltere Savunma Bakanlığı duyurdu: İsrail gemisine saldırı

İngiliz Savunma Bakanlığı yaptıkları son dakika açıklamasına göre, İsrail'e ait bir ticaret gemisinin Umman kıyılarında saldırıya uğradığını bildirdi.

Associated Press (AP) haber ajansına göre, İsrailli yetkililer olayı hemen kabul etmediler, ancak Tahran'ın dünya güçleriyle nükleer anlaşmasına ilişkin müzakerelerin durmaya devam etmesiyle birlikte İran ile arasındaki artan gerilimin buna neden olduğu bildirildi.

Olayın araştırıldığını belirten İngiltere Savunma Bakanlığı, saldırının kıyıdan 185 mil, yaklaşık 300 kilometre açıklarında düzenlendiğini kaydetti.

Umman makamlarından henüz bir açıklama gelmezken, Ortadoğu'da devriye gezen ABD 5. Filosu da herhangi bir bilgi vermedi.

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