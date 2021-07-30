İngiltere Savunma Bakanlığı duyurdu: İsrail gemisine saldırı

İngiliz Savunma Bakanlığı yaptıkları son dakika açıklamasına göre, İsrail'e ait bir ticaret gemisinin Umman kıyılarında saldırıya uğradığını bildirdi.

Associated Press (AP) haber ajansına göre, İsrailli yetkililer olayı hemen kabul etmediler, ancak Tahran'ın dünya güçleriyle nükleer anlaşmasına ilişkin müzakerelerin durmaya devam etmesiyle birlikte İran ile arasındaki artan gerilimin buna neden olduğu bildirildi.

Olayın araştırıldığını belirten İngiltere Savunma Bakanlığı, saldırının kıyıdan 185 mil, yaklaşık 300 kilometre açıklarında düzenlendiğini kaydetti.

Umman makamlarından henüz bir açıklama gelmezken, Ortadoğu'da devriye gezen ABD 5. Filosu da herhangi bir bilgi vermedi.