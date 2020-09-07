İngiltere Sağlık Bakanı: "Kovid-19 vakalarının artmasında kurallara uymayan gençlerin etkisi büyük"

LONDRA (AA) - İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede geçen hafta görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının üçte birini 20-29 yaşlarındaki gençlerin oluşturduğunu belirterek, vaka sayısındaki artışta sosyal mesafe kurallarına uymayan gençlerin etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Hancock, BBC Radio 1'e ülkede son günlerde artan Kovid-19 vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa ve İspanya'daki salgında ikinci dalganın gençler arasında başladığını anımsatan Hancock, bu ülkelerde yatan hasta sayılarında ve ölümlerde ciddi artış görüldüğüne dikkat çekti.

Hancock, ülkesinde hala Fransa'daki gibi bir durumun görülmediğini ancak önlemlere uyulmazsa ciddi bir artışla karşılaşabileceklerini söyledi.

Ülkede geçen haftaki Kovid-19 vakalarının üçte birini 20-29 yaşlarındaki gençlerin oluşturduğu bilgisini paylaşan Hancock, "Bu ay üniversiteye başlayacak gençler ciddi bir sorun. Kovid-19 vakalarının tekrar artmasında kurallara uymayan gençlerin etkisi büyük. Eğer gençler önlemlere uymazsa İngiltere'de ciddi vaka artışı yaşanabilir." diye konuştu.

- İngiltere'de son 107 günün en yüksek vaka sayısı açıklanmıştı

Avrupa’da Kovid-19’dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de yeni vaka sayısı yükselişe geçti. Ülkede 27 Haziran - 8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı 8 Ağustos - 6 Eylül tarihlerinde günlük ortalama 1500 oldu.

İngiltere'de dün 2 bin 988 ile son 107 günde en yüksek günlük vaka sayısı açıklanmıştı. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 347 bin 152'ye ulaşmıştı.







