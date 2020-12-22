İngiltere rekor kırdı! Yüzde 40'ı aştı

İngiltere’nin rüzgar santralları geçtiğimiz Cuma günü (18 Aralık 2020), elektriğin % 40’ından fazlasını üreterek temiz enerji üretiminde rekor kırılmasını sağladı.

Elektrik sistemi operatöründen alınan rakamlara göre, rüzgar türbinleri Cuma günü öğleden sonra 17,3 GW üreterek bu yıl Ocak ayı başlarında gerçekleşen bir önceki rekoru geçti.

Ülke genelindeki yüksek rüzgar hızları, rüzgar enerjisinin elektrik karışımındaki payının Cumartesi gününe kadar yüzde 40’ın üzerinde kalmasına yardımcı oldu. Kömür ve doğalgaz santralları ise üretilen elektriğin beşte birinden azını oluşturdu.

Renewable UK’in genel müdür yardımcısı Melanie Onn “Kara ve açık deniz rüzgar santrallarımızın, soğuk bir Aralık gününde her zamankinden daha fazla güç üreterek başka bir rekor kırdığını görmek harika” dedi.

Bu rekor, yenilenebilir enerjideki artış ve koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle iş yerlerinin, restoranların ve okulların kapatılmasıyla enerji talebindeki keskin düşüş sayesinde elektrik üretimi için şimdiye kadarki en “yeşil” yılı takip ediyor.

Güneş enerjisi, Nisan ayında 9,6 GW’lık bir rekora ulaşarak, Haziran ayında sona eren art arda 1.629 saatlik en uzun kömürsüz üretimi teşvik etti.

Rüzgar enerjisi üretimi, elektrik talebinin bir önceki yıla göre beşte birden fazla azalması nedeniyle, Ağustos ayında elektrik kullanımının neredeyse %60’lık payına ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Yıllık rakamların da 2020’nin en yeşil yıl olduğunu doğrulaması bekleniyor.

Onn, “Hükümetin, net sıfır emisyona en hızlı ve en ucuz şekilde ulaşmak adına, rüzgar enerjisini enerji stratejisindeki en önemli dayanaklardan biri haline getirmesiyle, önümüzdeki yıllarda birçok rekorun kırılmasını bekliyoruz. Bu yeni rekor, hepimizin kutlayabileceği erken bir Noel hediyesi” dedi.