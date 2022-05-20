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Spor İngiltere Premier Lig'de skandal hareket!
Spor

İngiltere Premier Lig'de skandal hareket!

Premier Lig'in 37. haftasında Everton, Crystal Palace'ı 3-2 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Maçın ardından sahaya inen taraftara, Patrick Viera tekme attı

Yeniakit Publisher
2022-05-20 14:51:00 -
İngiltere Premier Lig'de skandal hareket!

Premier Lig'in 37. haftasında Everton, Crystal Palace'ı 3-2 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Maçın ardından sahaya inen taraftara, Patrick Viera tekme attı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Everton, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-2 kazandı.

Alınan bu 3 puan ile Everton, ligde kalmayı garantiledi.

 

Everton taraftarları sahaya indi
Bu zaferi sahaya inerek kutlamak isteyen Everton taraftarı, rakibi Crystal Palace teknik direktörü Patrick Viera'nın ilginç tepkisiyle karşı karşıya geldi.

 

Patrick Viera, taraftara dönerek bir tekme attı
Everton taraftarlarının arasında kalan Patrick Viera, bir taraftarın sözlü sataşmasına hedef oldu. Sinirlerine hakim olamayan Viera, taraftara dönerek bir tekme attı.

Yankı uyandıracağı düşünülüyor
Oynadığı dönemde dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Viera'nın bu hareketinin, İngiltere'de yankı uyandıracağı düşünülüyor.

 

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