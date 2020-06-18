  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

İngiltere Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:32:40 -
İngiltere Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de bu hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinden biri pozitif çıktı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günü uygulanan bin 541 testten birinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Protokoller gereği testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalıyor.

Premier Lig, koronavirüs nedeniyle verilen 100 günlük aranın ardından dün oynanan maçlarla başladı. Ligdeki oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı