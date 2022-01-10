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Spor İngiltere Premier Lig'de 72 koronavirüs vakası daha
Spor

İngiltere Premier Lig'de 72 koronavirüs vakası daha

İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde 72 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 21:40:00 -
İngiltere Premier Lig'de 72 koronavirüs vakası daha

İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 72 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 3-9 Ocak tarihlerinde uygulanan 12 bin 973 test sonucunda 72 pozitif vaka saptandı.

27 Aralık'ta 103 kişiyle rekorun yaşandığı ligde, üst üste ikinci hafta vaka sayısında düşüş yaşandı.

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