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Spor İngiltere Premier Lig... Havluyu attı artık!
Spor

İngiltere Premier Lig... Havluyu attı artık!

Yeniakit Publisher
2024-04-27 17:12:00 -
İngiltere Premier Lig... Havluyu attı artık!

Premier Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışında büyük bir kayıp yaşayan Liverpool, West Ham United deplasmanında 2 puan bıraktı.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, West Ham United'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Liverpool'da golleri Andrew Robertson ve Alphonse Areola (kendi kalesine), West Ham United'da ise Jarrod Bowen ve Michail Antonio kaydetti.

Premier Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışında büyük bir kayıp yaşayan Liverpool, West Ham United deplasmanında 2 puan bıraktı.

İlk yarısının büyük bir bölümün golsüz geçildiği maçın 43. dakikasında West Ham United, Jarrod Bowen'ın golüyle öne geçti ve devreye bu skorla girildi.

İkinci yarının hemen başında 48'te Andrew Robertson'la eşitliği sağlayan Liverpool, 65'te Alphonse Areola'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi West Ham United, 77'de golcüsü Michail Antonio'yla skora yeniden dengeyi getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takım da skor üretemezken mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Liverpool bu sonuçla puanını 75'e, West Ham United ise 49'a yükseltti.
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Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, West Ham United karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

Yıldız oyuncu, maçın 79. dakikasında oyuna girdiği sırada Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'la kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Manchester City ve Arsenal'la şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

Geçtiğimiz haftada derbide Everton'a kaybeden Jürgen Klopp'un ekibi, bu hafta West Ham United'la berabere kaldı.

Son 5 maçtaki tek galibiyetini Fulham deplasmanda alan Liverpool, Manchester United deplasmanından 1 puanla dönerken sahasında Crystal Palace'a kaybetmişti.

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