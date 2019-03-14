İngiltere Parlamentosu AB’den erteleme talep edecek İngiliz Parlamentosu, Brexit için ikinci bir referandum yapılma önerisini reddederek Avrupa Birliği’nden Brexit’in ertelenmesini talep etme kararı aldı.

İngiliz Parlamentosu, Brexit için ikinci bir referandum yapılma önerisini reddederek Avrupa Birliği’nden Brexit’in ertelenmesini talep etme kararı aldı.

İngiliz Parlamentosu bugün bir kez daha İngiltere’nin Avrupa Birliği ile yaşadığı Brexit krizi üzerine toplandı. Milletvekilleri Brexit için ikinci bir referandum yapılma önerisini reddederken Avrupa Birliği’nden Brexit’in ertelenmesini talep etme kararı aldı.

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