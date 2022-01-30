İngiltere NATO'ya bomba Rusya teklifi! Avrupa'da savaş çanları çalıyor

İngiltere'nin Ukrayna'ya karşı artan "Rus düşmanlığına" yanıt vermek için NATO'ya Avrupa'da "çok büyük" bir birlik, silah, savaş gemisi ve jet konuşlandırması teklifi sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Rusya Ukrayna'yı hem karadan hem denizden sığınak ve tatbikatlarla çembere almışken ABD, Polonya ve İngiltere Ukrayna'ya askeri kuvvetler ve tonlarca silah takviyesi yapmaya devam ediyor.

Binden fazla İngiliz askeri görev alacak

Glasgow'da düzenlenecek BM zirvesi öncesi İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sert mesaj verdi.

İngiltere'nin 1.150 askerini ve bazı caydırıcı silahları Doğu Avrupa ülkelerine konuşlandırmayı planladığı bilgileri aktarıldı.

"Avrupa için trajedi olacak"

Johnson eğer Putin savaşmayı tercih ederse Ukrayna için "kan ve yıkım" Avrupa içinse tam bir trajedi olacağını söyledi.