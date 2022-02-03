İngiltere Merkez Bankası'ndan sıkılaşma sinyali!

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,50 seviyesine çıkardı. Bununla birlikte varlık alımlarına ilişkin düzenlemeler de geldi. Banka 20 milyar sterlinlik kurumsal varlık alım programını 2023 sonuna kadar sonlandırma kararı aldı.

İngiltere Merkez Bankası yükselen enflasyon gölgesinde politika faizini yüzde 0,25’ten yüzde 0,50’ye yükseltti.

Faiz kararı dört üyeye karşı beş oyla alındı. Karara muhalefet eden dört üye 50 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı. BOE Başkanı Andrew Bailey 25 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı.

Faiz artışı ile birlikte BOE 2004’ten bu yana ilk kez iki toplantı üst üste faiz artırmış oldu.

Tüm üyeler önümüzdeki aylarda ‘ılımlı sıkılaştırmanın’ gerekliliğine vurgu yaptı.

Tüm BOE üyeleri bilançonun küçültülmesi sürecinin başlatılmasından yana oy kullandı.

Karar kapsamında BOE, vadesi dolmuş tahvillere yeniden yatırım yapmayı bırakacak. 200 milyar sterlinden fazla tahvilin vadesinin 2025’e kadar dolmasına izin verecek.

Banka aynı zamanda, 20 milyar sterlinlik hisse ve şirket tahvili portföyünden de 2023 sonuna kadar kurtulacak

Karar sonrası fiyatlamalara yüzde 1'lik faiz girdi

BOE yetkililerinin tahminine göre enflasyon nisanda yüzde 7,25 ile tepe noktasına ulaşacak. BOE daha önce enflasyonun yüzde 6’da zirve yapmasını bekliyordu. Bankanın enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Karar metninde önümüzdeki aylarda ılımlı sıkılaşma gelebileceği işaret edildi. Kararın ardından para piyasalarındaki fiyatlamaya Mayıs ayına kadar faizin yüzde 1 olacağı beklentisi yansıdı.

Kararın ardından İngiltere tahvil getirilerinde yükseliş izlendi. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 10 baz puan artışla yüzde 1,36'ya çıkarak üç yılın en yüksek seviyesini gördü.