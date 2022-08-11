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Ekonomi İngiltere Merkez Bankası'ndan kötü haber!
Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası'ndan kötü haber!

İngiltere Merkez Bankası (BoE) baş ekonomisti Huw Pill, en azından birkaç yıl parasal genişlemeye geri dönülmesini beklemediğini söyledi. BoE Baş Ekonomisti Pill, parasal genişlemeye birkaç yıl geri dönüş olmayacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 14:45:00 -
İngiltere Merkez Bankası'ndan kötü haber!

İngiltere Merkez Bankası (BoE) baş ekonomisti Huw Pill, en azından birkaç yıl parasal genişlemeye geri dönülmesini beklemediğini söyledi. BoE Baş Ekonomisti Pill, parasal genişlemeye birkaç yıl geri dönüş olmayacağını ifade etti.

Pill, "Bu, gelecekte para politikasını gevşetmemiz gereken, parasal genişlemeye gitmemiz gereken bir noktaya dönmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ancak, ancak en azından gelecek birkaç yıl bunun olacağını öngörmüyorum" diye konuştu.

Baş ekonomist Pill konuşmasında, BoE'nin yaptığı son faiz artırımlarının tam etkisinin 2023'ün ikinci yarısına kadar tam olarak hissedilmeyeceğini de savundu.

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