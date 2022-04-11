İngiltere Maliye Bakanı ve eşinden vergi skandalı!

Varlıklı eşinin vergilerden kaçırdığı milyonlarca sterlin ile ilgili arka arkaya ortaya çıkan skandallar ve ABD’de geçen yıla kadar daimi ikametgah kartı “Yeşil Kart”a sahip olması, muhafazakarlar tarafından hâlâ sevilen Rishi Sunak’ın itibarını zedeledi.

Şarku’l Avsat’ın BBC’den aktardığı habere göre İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper konuyla ilgili kanala yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bakan, insanlardan daha fazla vergi ödemelerini istediğinde halk elbette bakanın ailesinin de herkes gibi bundan etkilenmesini bekliyor”.

Sunak’ın varlıklı eşi Akshata Murthy, Birleşik Krallık’ta “yerleşik olmayan” statüsüne sahip. Murthy Hindistanlı bir zenginin kızı. Bu durum, ailesinin şirketi Infosys’den elde ettiği denizaşırı gelirinin vergilerini Birleşik Krallık’ta ödemekten koruyor. Eleştirilerin ardından Murthy, cuma günü bu ayrıcalığından vazgeçtiğini duyurdu. Cooper, “Asıl soru bunun yasal olup olmaması değil. Ahlaki olup olmaması. Murthy ve Sunak’ın mali düzenlemelerini şimdi değiştirmiş olmaları, bunun bir sorun olduğunu kabul ettiklerini çok iyi gösterecek, ancak konu kamuya açıklanmasaydı bu değişikliği yapmazlardı” dedi.

Londra merkezli The Sunday Times gazetesi, bir hükümet kaynağından, “hükümetin Murthy’nin vergi statüsünü sızdıran kaynağı bulmak için soruşturma açacağını” aktardı. Sunak, geçen yıla kadar geçerli olan ABD daimi ikamet imkanı sağlayan yeşil karta sahip olduğunu kabul ettikten sonra şeffaf olmadığı için eleştirildi.

The Independent gazetesi ise Sunak’ın, eşinin vergi ve ticari işlerini yönetmeye yardımcı olmak için Virgin Adaları ve İngiliz Cayman Adaları’nda kayıtlı yatırım ortaklıklarından yararlandığını yazdı.

Kamu Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Kit Malthouse, Sky News TV’ye yaptığı açıklamada “Sunak’ın yeşil kartının, daha fazla karmaşaya sebep olduğunu ve daha fazla finansal yükümlülük getirdiğini” söyledi. Malthouse ayrıca “Rishi Sunak, son yıllarda bu ülkeye değerli katkıları olmuş, pandemi sırasında büyük destek programları uygulamaya koymuştur” ifadelerini kullandı.