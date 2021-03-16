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Dünya İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip'in son görüntüsü şoke etti
Dünya

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip'in son görüntüsü şoke etti

Londra'da bir hastanede kalp ameliyatı olan ve bir süredir hastanede tedavi altında tutulan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü taburcu oldu. Prens Philip'in, araçta objektife yansıyan görüntüleri şoke etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 18:55:00 -
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip'in son görüntüsü şoke etti

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü, Mart ayından bu yana tedavi gördüğü Londra'daki hastaneden ayrıldı.

Kalp ameliyatı oldu

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 16 Şubat'ta tedbir amaçlı kaldırıldığı Londra'daki hastaneden başka bir hastaneye sevk edilmiş, burada kalp ameliyatı olmuştu.

Daha önce yapılan açıklamalarda hastanede birkaç gün kalacağı belirtilen Prens Philip'in, gözetim altında tutulduğu süre uzatılmış, Buckingham Sarayı'nın konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınması, kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu.

Hastaneden taburcu oldu

Mart ayı başında kalp operasyonu geçiren 99 yaşındaki Edinburgh Dükü, kaldığı King Edward VII Hastanesi'nden bugün taburcu edildi. 4 hafta boyunca tedavi gören ve gözetim altında tutulan Prens Philip'in araç içindeki anları objektiflere yansıdı.

Polis güvenlik önlemi aldı

İngiliz polisi, Prens Philip ayrılmadan önce hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis, yol boyunca Kraliçe Elizabeth'in eşinin konvoyuna eşlik etti.

Hastane, Prens Philip'in yaşadığı süreçle ilgili "hasta gizliliğini" gerekçe göstererek yorum yapmayı reddetti. Buckingham Sarayı da henüz bir yorumda bulunmadı.

İngiliz basını, Edinburgh Dükü'nün, eşi Kraliçe Elizabeth'in kaldığı Windsor Kalesi'ne gitmesinin beklendiğini yazdı.

"Dük, iyi bir ruh haline sahip"

Buckingham Sarayı, Prens Philip'in hastaneye kaldırıldıktan üç gün sonra buradaki kalış süresinin "gözlem ve dinlenme" için uzatıldığını bildirmişti.

Kraliyet Ailesi'ne yakın bir kaynak, "Dük, iyi bir ruh haline sahip." yorumunda bulunmuştu.

Galler Prensi Charles, 20 Şubat'ta babası Prens Philip'i hastanede ziyaret ederken, söylentilere göre ziyaret, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın durumu hakkında bilgilendirme amaçlı gerçekleştirildi.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü

 

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Yorumlar

Melossss

Allah, müslüman olmayı nasip etsin, yoksa işleri zor 
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Ibrahim Alkılıç

Brrrr, korkunç! Adam ölü gibi görünüyor.  
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