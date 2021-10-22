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Dünya İngiltere Kraliçesi hastanelik oldu
Dünya

İngiltere Kraliçesi hastanelik oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in çarşamba gecesini "ön tetkikler" için hastanede geçirdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 03:52:00 -
İngiltere Kraliçesi hastanelik oldu

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Birkaç gün dinlenmesi yönündeki tıbbi tavsiyeyi takiben Kraliçe, çarşamba öğleden sonra bazı ön tetkikler için hastaneye gitti, bugün (perşembe) öğle saatlerinde Windsor Kalesi'ne geri döndü ve morali yerinde." denildi.

95 yaşındaki Kraliçe'nin 7. King Edward Hastanesi'ne gidişi gizli tutulsa da The Sun gazetesinin haberinin ardından Buckingham Sarayı, açıklama yaparak gelişmeyi doğruladı.

8 yıl sonra ilk kez geceyi hastanede geçiren Kraliçe, en son 2013'te mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle özel bir klinikte bir gece kalmıştı.

Kuzey İrlanda ziyaretini iptal etmişti

Kraliçe 2. Elizabeth, doktorların tavsiyesi üzerine 20 Ekim'de Kuzey İrlanda'ya yapacağı ziyareti iptal etmişti. Ülke basınında yer alan haberlerde, Kraliçe'nin kararının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili olmadığına yer verilmişti.

İngiltere Kraliçesi, 12 Ekim'de Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'ndeki ayinde bastonla görülmesinin ardından, 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı.

Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı.

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