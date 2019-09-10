İngiltere Kosova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçeli Vedat Muriç'in formasını giydiği Kosova Milli Takımı, EURO 2020 Elemeleri A Grubu maçında İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Peki, İngiltere Kosova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçeli Vedat Muriç'in formasını giydiği Kosova Milli Takımı, EURO 2020 Elemeleri A Grubu maçında İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Peki, İngiltere Kosova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020 Elemeleri grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Gecenin en dikkat çeken maçı ise İngiltere ile Kosova arasında oynanacak. Futbolseverler Fenerbahçeli Vedat Muriç'in formasını giydiği Kosova maçı hakkındaki detayları merak ediyor. İngiltere Kosova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçında İngiltere ile Kosova karşı karşıya gelecek. TSİ 21.45’te oynanacak mücadele St. Mary's Stadı’nda oynanacak. Zorlu mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak. Ancak mücadeleyi izlemek isteyenlerin S Sport Plus üyeliği bulunması gerekiyor. Gözler Vedat Muriç’te 7 Eylül Cumartesi günü Kosova ile Çekya arasında oynanan A Grubu maçını ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. Bu maçta Vedat Muriç galibiyeti getiren gollerden birini ağlarla buluşturmuştu. İşte, A Grubu puan durumu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.