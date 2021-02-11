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Gündem İngiltere korkutan açıklamayı yaptı! Salgın en az 10 yıl sürecek
Gündem

İngiltere korkutan açıklamayı yaptı! Salgın en az 10 yıl sürecek

Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile ilgili umutları yıkan açıklama İngiltere'den geldi. Salgının en az 10 yıl süreceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 14:52:00 -
İngiltere korkutan açıklamayı yaptı! Salgın en az 10 yıl sürecek

Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan ve tüm toplumları ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda etkileyen Yeni tip Koronavirüs salgını, tam bitecek derken çıkan mutasyonlar umutları tüketmeye devam ediyor. Aralık ayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı İngiltere'de ilk kez uygulanmaya başlarken, bir hafta sonra yeni mutasyon ortaya çıkmıştı.

İngiltere'de görülen daha fazla bulaşıcı mutasyonun ardından Güney Afrika'da da farklı bir varyasyon görülmüştü. Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların her ne kadar İngiltere mutasyonuna karşı etkili olduğu söylense de Güney Afrika mutasyonuna karşı etkinlik oranının düşüklüğü bilim dünyasında paniğe neden oldu. 

İngiltere’de Korona Virüsü Genom Konsorsiyumu Başkanı Sharon Peacock, ilk olarak İngiltere'nin Kent şehrinde görülen koronavirüs varyantının tüm dünyada baskın tür haline gelebileceğini söyledi.

İlk olarak Eylül 2020'de İngiltere'nin güneydoğusunda görülen mutasyon, sonraki aylarda İngiltere'yi felç etti. BBC’ye konuşan Peacock, Kent virüsünün 50'den fazla ülkede tespit edildiğini açıkladı. Peacock, salgınla mücadelenin en az 10 yıl süreceğini söyledi.

"On yıl daha bununla uğraşacağız"

Peacock, “Virüse bir çözüm bulduğumuz ya da virüs hastalığa neden olmayacak şekilde mutasyona uğradığı zaman mücadele bitmiş demektir. Ancak bence bunun olması yıllar sürecek. Benim görüşüme göre önümüzdeki on yıl daha bununla uğraşacağız. Mevcut aşılar, koronavirüsün ilk ortaya çıkış formu etrafında üretildi. İngiltere'de kullanımı onaylanan aşıların, virüsün mevcut varyantlarına karşı etkili olsa da bilim adamları, mutasyon virüslere karşı yeni çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyor” dedi.

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Yorumlar

567

oley zalimlere allahımdan dilerim 10 yıldan fazla zalimlere sürer inşallah amin
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Öztürk ÖZİSLAM

Dans disko bar pavyon ve flört azdırma ve destekleme gibi çağdaş ve modern hayat tarzına devamda ısrar edersiniz yüzyılda sürecek
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