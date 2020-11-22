İngiltere karantinayı bitirmeye karar verdi
İngiltere koronavirüse karşı ülke genelinde aldığı karintina kararını 2 Aralıkta kaldıracak.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamada Johnson'ın sözcüsü "Bölgesel kısıtlamalar olmadan, vakalar hızla tekrar kontrolden çıkabilir," değerlendirmesinde bulundu.
Resmi veriler, ikinci dalganın etsinin azaldığını gösteriyor, ancak Pazartesi günü, yeni bölgesel kısıtlamaların duyurulması bekleniyor.
İngiltere 54 bini aşkın kişiyle Avrupa'da virüsün en fazla can aldığı ülke konumunda. Şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 500 bin kişiye de virüs bulaşmış durumda.