İngiltere, İran’a ait petrol tankerini 1 ay daha tutacak Cebelitarık yönetimi, el koyulan İran’a ait Grace 1 petrol tankerinin 1 ay daha gözaltında tutulacağı kararını aldıklarını açıkladı.

Cebelitarık yönetimi, el koyulan İran’a ait Grace 1 petrol tankerinin 1 ay daha gözaltında tutulacağı kararını aldıklarını açıkladı.

İran’a ait ’Grace 1’ petrol tankeri 4 Temmuz’da Cebelitarık Boğazı’ndan geçerken, İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Bölgesi yetkililerince limana çekilmişti. Geminin Suriye’ye yönelik ambargoyu ihlal ederek petrol taşıdığı öne sürülmüştü. Cebelitarık Başsavcısı Michael Llamas, İran tankerini alıkoyma süresinin 15 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Cebelitarık Özerk Yönetimi Başbakanı Fabian Picardo, Londra’ya giderek İranlı üst düzey yetkililerle görüşmüş, ardından yaptığı açıklamada, geminin bırakılması için olumlu bir görüşme yapıldığını açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.