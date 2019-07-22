0553 313 94 23

İngiltere ile İran arasında krize neden olmuştu! Geminin içinden ilk fotoğraf geldi

İngiltere ile İran arasında krize neden olan el konulan geminin içinden ilk fotoğraf yayınlandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:07
İngiltere ile İran arasında krize neden olmuştu! Geminin içinden ilk fotoğraf geldi

İran'ın 'denizcilik kurallarına uymadığı' gerekçesiyle ek koyduğu İngiltere bandralı Steno Impero isimli geminin içinden ilk fotoğraf yayınlandı.
Fotoğrafta, İranlı bir yetkilinin gemi mürettebatıyla konuştuğu görülüyor.

Öte yandan, geminin 23 kişilik personeliyle birlikte Bandar Abbas limanında tutulduğu ve personelin yürütülen soruşturma tamamlanana kadar gemide tutulacağı öğrenildi.

Aynı saatlerde, İran Meclis Başkanı Ali Laricani de, tankere Cebelitarık Boğazı’nda el konulan İran tankerine karşı misilleme olarak el konduğunu açıkladı.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.
İranlı yetkililer, "Grace 1" adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:07
  1. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi
  2. İran Devrim Muhafızları Ordusu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'daki cinayet
    1. İstanbul'daki cinayet
    2. Başkan Hürriyet, Üçyol esnafıyla..
    3. Tırnak mantarını kökünden yok eden..
    4. İnsan kaçakçılığı yapan şebeke..
    5. Silahla oynarken kazara arkadaşını..
    6. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön..
    7. Düzce’de selde kaybolan bir kişinin..
    8. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2...
    9. Ankara'da civadan etkilenen 11 kişi..
    10. Güney Asya’daki sel felaketinde ölü..
    11. STAR Rafineri'den Aliağa Devlet..
    12. Genel Yayın Yönetmeni itiraf etti!..
    13. Adana Demirspor’da çalışmalar sürüyor
    14. Kuveyt Türk, Kısa Vadeli Alacak..
    15. Düzce'de bir çocuğun cansız bedenine..
    16. Denize açılan 46 düzensiz göçmen..
    17. Rusya’da menfez çöktü, yük treni..
    18. Nissibi Köprüsü’ne ulaşım tek şeritten..
    19. Tarsus’ta ’migren’ söyleşisi
    20. Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü,..
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!