İngiltere, hasta eşiyle 400 km. yolculuk yapan Başbakan danışmanını konuşuyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson başdanışmasnı Dominic Cummings'in eşi virüs belirtileri göstermesine rağmen ikilinin ülkenin kuzeyine 400 km'lik yolculuk yapmasına müsade etmesi konusunda ağır eleştirilere hedef oldu.

Muhalefet Cummings'in görevden alınmasını talep ediyor ancak Johnson bu talebi reddetti. Cummings'in ülkede sert seyahat kısıtlamaları varken Mart ayı sonunda eşile birlikte Durham şehrine gittiği ortaya çıktı.

Cummings ise seyahatin oğlu için yapıldığını açıkladı. Eşinin hastalığı sırasında 4 yaşındaki oğlunu bir bakıcıya bırakmak için gitttiklerini belirten Cummings "rasyonel ve sorumlu şekilde hareket ettim" dese de, mazereti muhalefeti tatmin etmedi.

Johnson: Görevden almak gibi bir niyetim yok

Johnson ise konuyla ilgili olarak Cummings'i desteklediğini ve danışmanlık görevine son vermeyi düşünmediğini duyurdu. Cummings'in seyahatinden sadece birkaç gün önce Johnson İngiliz halkına kesinlikle evde kalmaları ve seyahat etmemeleri gerektiğini söylemişti.

Brexit'in mimarı

Hakkında bir soruşturma açılması için girişimler olan Cummings, Brexit referandum kampanyasının mimarı olan kişi ve Johnson'ın seçim kampanyasının da arkasındaki isim oldu.