  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

İngiltere Fransa'yı güvenli ülkeler listesinden çıkardı

Koronavirüsle mücadele dene Fransa'da son 7 günün koronavirüs ortalaması 2 bin rakamının üzerine çıktı. Vaka sayılarının artması üzerine İngiltere Fransa'yı güvenli ülkeler listesinden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 02:11:00 -
İngiltere Fransa'yı güvenli ülkeler listesinden çıkardı

Avrupa'da koronavirüs yeniden etkisini artıyor. Salgında 2. dalga korkusu yaşayan Fransa’da koronavirüs salgınında vaka sayıları son günlerde arttı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgide, son 24 saat içinde 3 bin 310 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 215 bin 521’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte ölenlerin sayısının 3 kişi artarak 30 bin 409’a yükseldiği belirtildi.

İngiltere Fransa'yı güvenli ülkeler listesinden çıkardı

Ülkede 20 Nisan’dan bu yana ilk kez 7 günlük vaka ortalaması 2 binin üzerine yükseldi. İngiltere vaka sayılarının artması üzerine Fransa'yı güvenli ülkeler listesinden çıkardı. Fransa'dan gelenlere 14 günlük karantina şartı getirildi.

Avrupa ülkeleri içerisinde koronavirüsten en çok etkilenen ülke İtalya, Fransa, İspanya ve Belçika oldu.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce’yi çıldırtacak hamle! Talimatı verdi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce’yi çıldırtacak hamle! Talimatı verdi

Yeni parti iddialarıyla CHP’de kaynayan kazanı daha da alevlendiren Muharrem İnce’ye karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar..
Aşiretlerden ABD’ye unutamayacağı tarihi tokat! “Biz Türkleri istiyoruz”
Gündem

Aşiretlerden ABD’ye unutamayacağı tarihi tokat! “Biz Türkleri istiyoruz”

Suriye’de aşiretler tarafından artık topraklarında istenmeyen terör örgütü YPG/PKK’nın imdadına yine efendisi ABD koştu. Terör örgütü ile ça..
Gülen ölüyor mu? İngiliz Economist bombayı patlattı
Dünya

Gülen ölüyor mu? İngiliz Economist bombayı patlattı

İngiliz menşeli Economist dergisinde yer alan analizde, teröristbaşı Fetullah Gülen’in yaşlı ve sağlık durumunun kötü olduğu belirtildi. Ana..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı