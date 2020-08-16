Avrupa'da koronavirüs yeniden etkisini artıyor. Salgında 2. dalga korkusu yaşayan Fransa’da koronavirüs salgınında vaka sayıları son günlerde arttı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgide, son 24 saat içinde 3 bin 310 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 215 bin 521’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte ölenlerin sayısının 3 kişi artarak 30 bin 409’a yükseldiği belirtildi.

İngiltere Fransa'yı güvenli ülkeler listesinden çıkardı

Ülkede 20 Nisan’dan bu yana ilk kez 7 günlük vaka ortalaması 2 binin üzerine yükseldi. İngiltere vaka sayılarının artması üzerine Fransa'yı güvenli ülkeler listesinden çıkardı. Fransa'dan gelenlere 14 günlük karantina şartı getirildi.

Avrupa ülkeleri içerisinde koronavirüsten en çok etkilenen ülke İtalya, Fransa, İspanya ve Belçika oldu.