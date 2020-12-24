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Dünya İngiltere duyurdu! 2.7 milyar dolarlık anlaşma
Dünya

İngiltere duyurdu! 2.7 milyar dolarlık anlaşma

İngiltere, Kraliyet Donanması personelini 12 yıllık bir süre için eğitmek üzere bir şirket konsorsiyumuna 2,7 milyar dolarlık bir sözleşme verdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:01:00 -
İngiltere duyurdu! 2.7 milyar dolarlık anlaşma

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Donanması personelini 12 yıllık bir süre için eğitmek üzere bir şirket konsorsiyumuna 2,7 milyar dolarlık bir sözleşme verdiğini açıkladı.

Fisher Training adlı konsorsiyuma, projedeki payı 1.3 milyar dolar olan İngiliz şirket Capita başkanlık ediyor. Raytheon UK ve Fujisto'nun da konsorsiyumun üyeleri arasında olduğu belirtildi.

Capita, İngiliz Ordusu'nun askere alma hizmetini yöneten zayıf performansı sebebi ile son senelerde eleştirilere maruz kaldığı için duyuru bazı eleştiriler aldı. İşe alım rakamları son zamanlarda mühim ölçüde iyileştirildi.

Fisher Taining adlı Capita liderliğindeki konsorsiyum, Selborne yarışmasının son aşamaları için Savunma Bakanlığı tarafından seçilen üç yarışmacıdan biriydi.

Halihazırda bir miktar Kraliyet Donanması eğitimi yürüten Babcock ve Lockheed Martin UK rakip teklif verenlerdi. Fakat Lockheed Martin İngiltere sözcüsü, şirketin Mart ayında ihaleden çıkma nedeni olarak "ticari parametreleri ve o sırada mevcut olan bilgi düzeyini" gerekçe göstererek ihaleden çekildiğini bildirdi.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde imzalanması beklenen anlaşma, şu anda Birleşik Krallık'ta 16 farklı sahada yürütülen kıyı temelli eğitimi modernize etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: star.com.tr

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