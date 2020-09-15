İngiltere Büyükelçisi açıkladı! 'Bazı eyaletler savaş alanına dönecek'

Washington'un eski İngiltere büyükelçisi Kim Darroch, Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Seçimler sonrası “gerçek şiddet riski” uyarısı yapan Darroch, Joe Biden'ın ülke çapında bastırmasına rağmen bazı eyaletlerinde sayımcıların sistematik olarak Donald Trump destekçilerini eksik sayabileceğini iddia etti.

Darroch, “Sayımcıların Trump seçmenlerini nasıl sayacaklarını gerçekten bildiklerinden emin değilim” ifadelerine yer verdi.

ABD’deki polisin şiddet olaylarına değinen İngiltere büyükelçisi Kim Darroch, seçimin tartışmalı ve gerilimli olabileceğini söyledi.

Bazı eyaletler savaş alanına dönecek

Lord Darroch, “Biden kazanırsa, Trump tabanının bunu sonuç olarak gerçekten kabul edip etmeyeceği sorusu var. Aynı şekilde, e-posta yoluyla verilen oylar sayılmamış gibi görünüyorsa veya ciddi bir seçmen baskısı varsa, tartışmanın diğer tarafı için endişeleniyorsunuz. Bu çok değişken hissettiriyor” şeklinde konuştu.

Darroch, seçim sonrası bazı eyaletlerin savaş alanına döneceğini söyledi.