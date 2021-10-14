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Dünya İngiltere basınında yer aldı! İşte sosyete kasabı Nusret'in yeni foyası
Dünya

İngiltere basınında yer aldı! İşte sosyete kasabı Nusret'in yeni foyası

Nusret‘in Londra’da açtığı restoran yüksek fiyatlarıyla ülke gündemindeyken bir fiyasko da 'yorum engelleme' tartışmalarıyla patlak verdi. Nusret'in Londra'daki restoranıyla ilgili kötü yorumları engellediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 11:19:00 -
İngiltere basınında yer aldı! İşte sosyete kasabı Nusret'in yeni foyası

Geçtiğimiz ay Londra’nın merkezinde restoran açan dünyaca sosyete kasabı Nusret Gökçe İngiliz basınının hedefinde. İngiliz Daily Mail gazetesi, Nusr-Et Steakhouse, geçen ay bir müşterinin ödediği hesabı internette yaymasının ardından ‘olumsuz yorumları silmekle’ suçlandığını aktardı.

Geçtiğimiz ay bir müşteri, Londra’daki Park Tower otelde açılan restoranda yediği hesabı paylaşmıştı. Bin 812 sterlin yani yaklaşık 22 bin TL ödenen yemekle ilgili birçok eleştiri yapılmış, konu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

‘Çok pahallı!’

Sosyete kasabı Nusret Gökçe’nin sahip olduğu restoran zinciri, Google’a yapılan ‘kötü yorumları’ silmekle suçlanıyor. My London News’a göre, restoran açıldığında var olan bir dizi olumsuz yorum yok olmuş durumda. Google, Nusret’in sayfası açıldığında yorumların ‘işletme tarafndan bir hafta önce güncellendiği’ yorumunu da paylaşıyor.

İddiaya göre, Nusret ile ilgili yazılan tüm olumlu yorumlar dururken olumsuzların hepsi silinmiş. Yorumlar arasında fiyatların çok pahalı olduğuna dair eleştirilerin de yer aldığı belirtiliyor. İddiaya göre tüm olumsuz yorumlar silinirken, restoranı çok pahalı ve ‘çocuklara göre değil’ olarak niteleyen yalnızca bir olumsuz yorum bırakılmış.

"Şaka mı?"

Geçtiğimiz ay, Jamz isimli Twitter kullanıcısı açılış gecesinde gittikleri restoranda gelen hesabın fotoğrafını paylaşmış, “Dört Red Bull için 44 sterlin (526 lira). Şaka” ifadelerinde bulunmuştu. Adisyonda en çok dikkat çeken yemek 630 sterlinlik (7 bin 500 lira) fiyatıyla Tomahawk steak olmuştu.

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