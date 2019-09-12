İngiltere Başbakanı Johnson’dan Kraliçe’ye yalan söylediği iddialarına yalanlama

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentonun feshi konusunda Kraliçe 2. Elizabeth’e yalan söylediği iddialarını reddetti.

Başbakan Boris Johnson, ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından sadece birkaç hafta önce parlamentoyu askıya almasının nedenleri hakkında Kraliçe II. Elizabeth’e yalan söylediği iddialarını reddetti. Ancak İngiliz hükümeti bugün, anlaşmasız Brexit stratejisinin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışın ardından gıda ve ilaç kıtlığı, limanlardaki sorunların ve sokaklardaki isyanların öngörülmesinin kaçınılmaz en kötü senaryo olduğu konusunda ısrar etti.

Temmuz ayında göreve başlayan Johnson, anlaşmalı ya da anlaşmasız 31 Ekim’de Brexit’in gerçekleşeceğine söz vermişti. Ancak çok sayıda milletvekili, kampanyacı, iktisatçı ve işletme, anlaşmasız Brexit’in ekonomik olarak yıkıcı olacağından korkuyor.

Milletvekilleri hükümeti, 31 Ekim’de AB’den ayrılmasına ilişkin resmi değerlendirme yapmaya zorladı. Belgede olası gıda ve ilaç sıkıntısı, limanlardaki sıkıntılar ve sokaklardaki isyanlar açıklandı. Ancak Johnson bu senaryonun bu şekilde bitmeyeceğini savunarak, “Bu, devlet memurlarının hazırlıklı olması gereken en kötü durum senaryosudur ancak son birkaç ay içinde ve özellikle de göreve başladığımdan bu yana geçen 50 gün boyunca hazırlıklarımızı büyük ölçüde hızlandırdık” açıklamasında bulundu.

Muhalif politikacılara göre, hükümetin hazırladığı doküman Johnson’un AB’den anlaşmasız bir şekilde ayrılma konusunda kayıtsız olduğunu gösteriyor.