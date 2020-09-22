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Aktüel İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kovid-19'a karşı alınan yeni önlemlere uyun çağrısı:
Aktüel

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kovid-19'a karşı alınan yeni önlemlere uyun çağrısı:

"Tartışmasız önümüzde zor aylar var. Bu basit kuralları birlikte takip edersek bu kışı atlatacağız"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 23:39:39 -
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kovid-19'a karşı alınan yeni önlemlere uyun çağrısı:

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halktan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri ciddiye almalarını isteyerek "Tartışmasız önümüzde zor aylar var. Bu basit kuralları birlikte takip edersek bu kışı atlatacağız." dedi.

Johnson, salgına karşı ülke genelinde alınan yeni önlemlere ilişkin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, önlemlerle halkın özgürlüğünü kısıtlamayı istemediğini ve bu konuda isteksiz olduğunu ancak salgına karşı tedbirsiz olunduğu takdirde de çok ciddi sonuçlarla karşılaşılacağını söyledi.

Ülkede alınacak ikinci bir ulusal karantina kararının yalnızca halkın geçim kaynaklarına tehdit oluşturmayacağını aktaran Johnson, aynı zamanda toplumsal ilişkilerinde ciddi zarar görebileceğine dikkati çekti.

Johnson, alınan yeni önlemler kapsamında, perşembe gününden itibaren tüm bar ve restoranların sadece masalara hizmet vereceğini ve bu yerlerin saat 22.00'de kapanacağını, maske takma zorunluluğunun ise perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektörü için de geçerli olacağını ve pazartesiden itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısının 30'dan 15'e düşürüleceğini duyurdu.

Halkın tedbirleri ciddiye almaması durumunda daha geniş kısıtlamalara da gidebilecekleri uyarısında bulunan Johnson, şunları kaydetti:

"İnsanları kendi risklerini almaya bırakamayız. Kovid-19'lu olmanın trajik gerçekliği şudur ki sizin hafif öksürüğünüz başkasının ölüm çanı olabilir. Tarihimizde hiçbir zaman toplumsal kaderimiz ve sağlığımız tamamen bireysel davranışımıza bağlı olmadı. Tartışmasız önümüzde zor aylar var. Bu basit kuralları birlikte takip edersek bu kışı atlatacağız."

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