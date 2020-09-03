İngiltere Başbakanı Johnson, Trump'ın danışmanı Kushner ile görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile görüştü.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Johnson'ın Raab ve Kushner görüşmesine katıldığı belirtilerek, görüşmede Orta Doğu barış sürecinin ele alındığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise Johnson, Raab ve Kushner'in "tarihi" İsrail-BAE normalleşme anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı ve İsrail ile diğer Arap devletleri arasındaki bağların normalleşmesini kolaylaştırmaya yönelik ABD'nin çabalarını ele aldıkları belirtildi.

Ayrıca Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın, Filistin ve İsrail arasında müzakere edilmiş iki devletli çözüme olan bağlılıklarını teyit ettiği de vurgulandı.