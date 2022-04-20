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Dünya İngiltere Başbakanı Johnson özür diledi!
Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson özür diledi!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantina sırasında yasadışı bir partiye katıldığı için "tüm yürekten" özür dilediğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 07:32:00 -
İngiltere Başbakanı Johnson özür diledi!

Johnson özründe bilerek kuralları çiğnemediğini, Parlamento'yu yanlış yönlendirmediğini ve istifa çağrılarını reddettiğini söyledi.

Johnson, Avam Kamarası'ndaki milletvekillerine, bir pasta ile tamamlanan doğum günü toplantısının parti olduğunun “aklına gelmediğini” ifade etti.

Yapılan bu açıklama İngiltere'de muhalefet politikacıları ve iktidardaki Muhafazakarlar arasında bazıları tarafından alayla karşılandı.

Ülkedeki milyonlarca kişinin arkadaşları ve ailesiyle görüşmesi ve hatta sevdiklerinin cenazesine katılması yasaklandığında Johnson'ın partiye katılması ülke gündemine oturmuştu.

Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, özrü "yürekli" ve "alaycı" olarak nitelendirdi.

Johnson, Haziran 2020'de kendi sürpriz doğum günü partisine katıldığı için 50 pound para cezasına çarptırıldı.

Bu Johnson'ı görevdeyken yasaları çiğnediği tespit edilen ilk İngiliz başbakanı yaptı.

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