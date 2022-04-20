İngiltere Başbakanı Johnson özür diledi!

Johnson özründe bilerek kuralları çiğnemediğini, Parlamento'yu yanlış yönlendirmediğini ve istifa çağrılarını reddettiğini söyledi.

Johnson, Avam Kamarası'ndaki milletvekillerine, bir pasta ile tamamlanan doğum günü toplantısının parti olduğunun “aklına gelmediğini” ifade etti.

Yapılan bu açıklama İngiltere'de muhalefet politikacıları ve iktidardaki Muhafazakarlar arasında bazıları tarafından alayla karşılandı.

Ülkedeki milyonlarca kişinin arkadaşları ve ailesiyle görüşmesi ve hatta sevdiklerinin cenazesine katılması yasaklandığında Johnson'ın partiye katılması ülke gündemine oturmuştu.

Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, özrü "yürekli" ve "alaycı" olarak nitelendirdi.

Johnson, Haziran 2020'de kendi sürpriz doğum günü partisine katıldığı için 50 pound para cezasına çarptırıldı.

Bu Johnson'ı görevdeyken yasaları çiğnediği tespit edilen ilk İngiliz başbakanı yaptı.