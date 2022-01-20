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Dünya İngiltere Başbakanı Johnson: Dünya için felaket olur
Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson: Dünya için felaket olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırıda bulunmasının, "sadece Rusya için değil, dünya için felaket olacağını" söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 17:45:00 -
İngiltere Başbakanı Johnson: Dünya için felaket olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırıda bulunmasının, "sadece Rusya için değil, dünya için felaket olacağını" söyledi.

Johnson, İngiltere'nin güneybatısındaki Taunton'da bulunan sağlık tesisini ziyaretinde bir soru üzerine Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin konuştu.

İngiltere'nin Ukrayna egemenliğine verdiği desteği yineleyen Johnson, "Rusya, Ukrayna'ya hangi ölçekte olursa olsun herhangi bir saldırı yaparsa bu sadece Rusya için değil, dünya için de bir felaket olur." dedi.

Johnson, ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini dile getirdi.

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