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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kardeşi Jo Johnson devlet bakanlığı görevinden istifa etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kardeşi Jo Johnson devlet bakanlığı görevinden istifa etti.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:47
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kardeşi Jo Johnson devlet bakanlığı görevinden istifa etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kardeşi Jo Johnson devlet bakanlığı görevinden istifa etti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:47
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