  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Küçük’ten akaryakıt fiyatlarına ilişkin çarpıcı sözler: Bir yerde durmalı! 32 lira...

Aralarında Türkiye de var... Suudi Arabistan'dan 4 ülke için yeni karar!

Tüm dengeleri değiştirecek! ANKA'dan sonra AKSUNGUR'a da entegre edildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret davasında istenen cezalar belli oldu

Kendi anketlerinde bile yüzde 1’i geçemiyor… Davutoğlu boş tarlayı selamladı

Arjantin’den çok konuşulacak Türkiye açıklaması: Erdoğan bunu yapabilir

AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması! 550 bin kişi yararlanacak

Rus milyonerden çok kritik açıklama: Acil bir konu bu! Türkiye'de üretilebilir

Yolcu otobüsü kamyonla çarptı: Ölü ve yaralılar var

Vietnam'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Büyük bir sıçramaya neden olabilir
Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı
Dünya

İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kaldırıldığı hastanede sinüslerinden bir operasyon geçirdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 17:40:00 - 2022-06-20 17:53:08
İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Johnson, "sinüslerinde küçük ve rutin bir operasyon" geçirdi.

Genel anestezi uygulandı

Johnson'a genel anestezi uygulandığı ve şu anda evinde dinlendiği bilgisi paylaşıldı. Guardian'ın haberine göre, görev, bu süreçte Başbakan Yardımcısı Dominic Raab'da olacak.

Başarılı operasyon

İngiliz başbakanın sözcüsü, Boris Johnson'ın salı günü göreve dönüp dönmeyeceğinin "nasıl hissettiğine" bağlı olduğunu söyledi.

Başbakanlık, bir süredir hazırlığı yapılan operasyonun başarılı geçtiği notuna da yer verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23