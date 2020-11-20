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Ekonomi İngiltere, AB ile “en kısa zamanda” anlaşma sağlanmasını istiyor
Ekonomi

İngiltere, AB ile “en kısa zamanda” anlaşma sağlanmasını istiyor

İngiltere Başbakanlığı açıklamasından: - “Bizim pozisyonumuz, müzakereler boyunca hep en kısa zamanda bir serbest ticaret anlaşmasının sağlanması hususunda net oldu. Pozisyonumuz böyle olmaya devam ediyor”

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:50:45 -
İngiltere, AB ile “en kısa zamanda” anlaşma sağlanmasını istiyor

LONDRA (AA) – İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) ile bir serbest ticaret anlaşmasının en kısa zamanda sağlanmasını istediği bildirildi.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, AB ile devam eden müzakarelere ilişkin olarak, “Bizim pozisyonumuz, müzakereler boyunca hep en kısa zamanda bir serbest ticaret anlaşmasının sağlanması hususunda net oldu. Pozisyonumuz böyle olmaya devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin müzakerelerdeki pozisyonunun aynı olduğu kaydedilen açıklamada, "Biz, paramızın, yasalarımızın ve sınırlarımızın kontrolünü geri almamızı sağlayacak bir serbest ticaret anlaşmasını istiyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bugün İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakereler hakkında, "Son günlerde önemli dosyalarda daha fazla ilerleme ve hareket gördük. Bu iyi bir durum." açıklamasını yapmıştı.

AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlikle ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor. Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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