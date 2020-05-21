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İngiltere, 20 dakikada sonuç veren Kovid-19 testini denemeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 20:22:50 -
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren Kovid-19 testini denemeye başladı

LONDRA (AA) - İngiltere, 20 dakikada sonuç verecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini denemeye başladı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, günlük basın toplantısında, denenmeye başlayan antijen testlerinin 20 dakikada kişilerin Kovid-19 taşıyıp taşımadığını tespit edeceğini bildirdi.

Küçük ölçekteki denemelerde başarı elde edildiğini vurgulayan Hancock, geniş ölçekli denemelerin de başarılı olması durumunda testlerin en kısa zamanda ülke çapında kullanılmaya başlanacağını ifade etti.

- 10 milyon antikor testi

İngiltere’nin Roche firmasından satın alacağı açıklanan antikor testlerine de değinen Hancock, birkaç ayda 10 milyon test kitinin temin edileceğini açıkladı.

Hancock, testin gelecek haftadan itibaren sağlık sistemi çalışanlarına yapılmaya başlanacağı bilgisini paylaştı.

Hancock, hükümetin yürüttüğü bir araştırmaya göre, Londra’da nüfusun yüzde 17’sinin, ülke genelinde ise nüfusun yüzde 5’inin Kovid-19’a karşı antikor oluşturduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.

- Ölü sayısı 36 bini aştı

İngiliz hükümeti, antikor testlerinin yüzde yüz başarıyla denendiğini ve üretici firma Roche ile anlaşmaya varılması halinde haftada birkaç yüz bin test kitinin temin edilebileceğini bildirmişti.

Antikor testiyle, bir kişinin daha önce Kovid-19 hastalığını geçirip geçirmediği tespit ediliyor.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bugün 338 artışla 36 bin 42'ye ulaştı.

Nüfusu 66 milyonu bulan ülkede, bugüne kadar yapılan toplam Kovid-19 testi sayısı da 3 milyonu aştı.

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