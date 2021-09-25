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Dünya İngilizlerin Afganistan ahlâksızlığı
Dünya

İngilizlerin Afganistan ahlâksızlığı

Sözde medeni batının önderi İngiltere’nin Afganistan’da öldürdüğü çocuklara eşekler kadar değer vermediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 13:08:00 -
İngilizlerin Afganistan ahlâksızlığı

İngiliz kuvvetlerinin Afganistan işgali sırasında 86 çocuk ve 200’den fazla sivilin ölümüyle bağlantılı olduğu, bu kişiler için ortalama 2 bin 380 sterlin tazminat ödediği, bazı çocuklar içinse sadece birkaç 100 sterlin verildiği tespit edildi. Silahlı Şiddete Karşı Eylem (AOAV) tarafından bilgi edinme özgürlüğü kapsamında elde edilen ve the Guardian gazetesinde yer alan verilere göre, kayıtlara geçen en genç sivil kurban, 3 yaşındaki bir çocuk oldu. Kayıtlarda listelenen en ciddi olaylardan biri, Aralık 2009’da vurulan 4 çocuğun ölümünün ardından bir aileye 4 bin 233 sterlin (yaklaşık 51 bin TL) ödenmesi oldu.

Şubat 2008’de, bir aile ölümün ardından sadece 104 sterlin (Bin 260 TL) alırken başka bir aileye Aralık 2009’da 10 yaşındaki oğullarının ölümü için 586,42 sterlin (7 bin TL) tazminat ödendi. İngilizlerin 2009’da 6 eşeğin ölümü için de 662 sterlin (8 bin TL) tazminat verdiği bildirildi. İngilizlerin yüzlerce sivil katledip ortalama 2 bin 380 sterlin tazminat ödediği belirtildi.

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