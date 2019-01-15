İngilizleri AB korkusu sardı! Stok yapıyorlar

İngilizler Avrupa Birliği'nden Brexit anlaşması olmadan çıkılması durumunda yaşanacak belirsizlikten dolayı gıda ve ilaç depolamaya başladı.

Aralık ayından bu yana yaklaşık 600 kişi 331 Euro değerindeki "acil yardım paketi"ni aldı. 25 yıllık ömrü olan 'Brexit kutusu'nda 60 dondurulmuş öğün, 48 porsiyon et, bir su filtresi ve ateşleyici bulunuyor. Kutuların müşterileri arasında doktorlar, avukatlar ve şirket yöneticileri de var.

Gıda ve ilaç tedariğinde sıkıntı olabilir

Acil Gıda Depolama şirketinin yöneticisi James Blake, insanların Brexit'in sonuçlarından endişe duyduğu için bu yola başvurduğunu söylüyor. Blake İngiltere'nin AB'yi terk etmeye karar verdiği günden bu yana bu kutulara daha güçlü bir talep olduğuna dikkat çekiyor.

İş çevreleri İngiltere'nin AB'den ayrılmasının beklendiği 29 Mart'tan önce gıda ve ilaç tedarikinde sıkıntılar olabileceği konusunda uyarıyor.

İngilizler sosyal medyada evlerinde gıda ve ilaç depoladıklarını gösteren paylaşımlar yapıyor.

Londra hükümetine göre panik alımı gıda kıtlığına neden olacağı için stoklama "gereksiz" ve "yararsız".