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Spor

İngilizlerden UEFA'ya skandal Şampiyonlar Ligi başvurusu!

İngiliz takımları Manchester City ile Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinin ardından Premier Lig takımlarından Aston Villa UEFA'ya başvuru yaparak final maçının kendi sahalarında oynanmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 15:50:00 -
İngilizlerden UEFA'ya skandal Şampiyonlar Ligi başvurusu!

İngiliz takımları Manchester City ile Chelsea, 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşı karşıya gelecek.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Manchester City ile Chelsea arasındaki finalin İstanbul yerine kendi statları olan Villa Park'ta oynanması için UEFA ve İngiltere Futbol Federasyonu'na başvurdu.

UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto ise, "Şampiyonlar Ligi finalinin başka bir yerde oynanma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. Finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim." ifadelerinde bulundu.

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